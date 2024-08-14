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Ремонт путепровода в Чусовом оценили в 300 млн рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту путепровода в Чусовом, расположенного на автомобильной дороге Кунгур — Соликамск.

Источник: Коммерсантъ

Путепровод через железнодорожные пути находится на ул. Юности в Чусовом. Длина объекта составляет 47,76 м., ширина 16,79 м. Состояние путепровода признано неудовлетворительным из-за образовавшихся за годы эксплуатации дефектов в виде множественных деградационных разрушений несущих конструкций.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен приступить к работе 1 апреля 2025 года и сдать объект 31 августа 2025 года. Максимальная цена контракта составляет 300 млн руб. Итоги конкурса подведут 9 сентября.