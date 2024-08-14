Ремонт путепровода в Чусовом оценили в 300 млн рублей

Путепровод через железнодорожные пути находится на ул. Юности в Чусовом. Длина объекта составляет 47,76 м., ширина 16,79 м. Состояние путепровода признано неудовлетворительным из-за образовавшихся за годы эксплуатации дефектов в виде множественных деградационных разрушений несущих конструкций.
Как указано в техническом задании, подрядчик должен приступить к работе 1 апреля 2025 года и сдать объект 31 августа 2025 года. Максимальная цена контракта составляет 300 млн руб. Итоги конкурса подведут 9 сентября.