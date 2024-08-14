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Нацбанк Молдовы прогнозирует на 2025 год повышение уровня инфляции

Прогноз инфляции на 2025 год был повышен с 4,6% до 5,3%, сообщили в Нацбанке.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Прогноз инфляции на 2025 год со второго квартала и до конца декабря пересмотрен в сторону повышения в сравнении с прогнозом, содержащимся в майском «Отчете об инфляции 2024 года», сообщила президент Нацбанка (НБМ) Анка Драгу.

Среднегодовой уровень инфляции в Молдове в 2025 году составит 5,3% вместо озвученных ранее 4,6%, заявила она, представляя третий отчет об инфляции.

«Годовой темп цен на продовольствие был пересмотрен в сторону повышения преимущественно за весь сопоставимый период. Текущий прогноз годового темпа регулируемых цен пересмотрен в сторону повышения на весь сопоставимый период, за исключением 3 квартала 2024 года и 4 квартала 2025 года. Прогноз годового темпа цен на топливо существенно снижен во второй половине текущего года и в первое полугодие следующего года с последующим пересмотром в сторону повышения до конца сопоставимого периода», — отмечается в отчете.

Глава Нацбанка также заявила о неизбежном росте цен на энергоресурсы и продукты питания.

«Мировые котировки на нефть и газ будут оставаться на относительно высоком уровне, но при этом будут показывать слабую волатильность. Котировки на продукты питания будут следовать тенденции к небольшому повышению, учитывая снижение урожаев, вызванное неблагоприятными агрометеорологическими условиями в этом году», — заявила Драгу.

экономика
инфляция