Нацбанк Молдовы прогнозирует на 2025 год повышение уровня инфляции

«Годовой темп цен на продовольствие был пересмотрен в сторону повышения преимущественно за весь сопоставимый период. Текущий прогноз годового темпа регулируемых цен пересмотрен в сторону повышения на весь сопоставимый период, за исключением 3 квартала 2024 года и 4 квартала 2025 года. Прогноз годового темпа цен на топливо существенно снижен во второй половине текущего года и в первое полугодие следующего года с последующим пересмотром в сторону повышения до конца сопоставимого периода», — отмечается в отчете.