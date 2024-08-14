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Доллар США подешевел на старте торгов в среду

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Российский рубль начал понемногу укрепляться в цене, доллар и юань же, наоборот, упали в стоимости в начале торгов в среду, следует из данных Белорусской валютно-фондовой биржи.

Источник: Sputnik.by

Во вторник американская валюта резко подросла на 1,87%, в среду же ситуация поменялась. Согласно данным на 10:51, доллар в середине очередной рабочей недели уменьшился в цене на 0,36%. Теперь на бирже он стоит 3,22 белорусских рубля за единицу.

А вот российская валюта после падения начала укрепляться и подорожала 0,02% — 100 рублей можно приобрести за 3,50 белорусских рубля.

Валюта Китая немного сдала позиции — на 0,002%, за 10 юаней просят 4,51 белорусских рубля.

Информации по евро пока нет.

Европейскую валюту обменники реализуют в начале среды в среднем по 3,54 белорусских рубля, приобретают по 3,49 белрубля. Доллар же продают в банках по 3,21 белорусских рубля, покупают «американца» по 3,18 белрубля.

Сто российских рублей банки покупают по 3,53 белорусских рубля, сдать можно по 3,47.

экономика
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