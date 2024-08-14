Доллар США подешевел на старте торгов в среду

Во вторник американская валюта резко подросла на 1,87%, в среду же ситуация поменялась. Согласно данным на 10:51, доллар в середине очередной рабочей недели уменьшился в цене на 0,36%. Теперь на бирже он стоит 3,22 белорусских рубля за единицу.