Доллар США подешевел на старте торгов в среду

Во вторник американская валюта резко подросла на 1,87%, в среду же ситуация поменялась. Согласно данным на 10:51, доллар в середине очередной рабочей недели уменьшился в цене на 0,36%. Теперь на бирже он стоит 3,22 белорусских рубля за единицу.
А вот российская валюта после падения начала укрепляться и подорожала 0,02% — 100 рублей можно приобрести за 3,50 белорусских рубля.
Валюта Китая немного сдала позиции — на 0,002%, за 10 юаней просят 4,51 белорусских рубля.
Информации по евро пока нет.
Европейскую валюту обменники реализуют в начале среды в среднем по 3,54 белорусских рубля, приобретают по 3,49 белрубля. Доллар же продают в банках по 3,21 белорусских рубля, покупают «американца» по 3,18 белрубля.
Сто российских рублей банки покупают по 3,53 белорусских рубля, сдать можно по 3,47.