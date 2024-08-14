В Самаре за три года обновят речной вокзал и закупят новые суда

Врио губернатора в среду, 14 августа, провел осмотр здания вокзала и причальной инфраструктуры, введенные в эксплуатацию полвека назад, в 1973 году. Сейчас пассажиры обслуживаются только 4 окошках кассового зала, и зона ожидания расположена здесь же, в холле.
Максимальная пропускная способность вокзала — 470 человек в час, и этого недостаточно для предоставления пассажирам, в том числе маломобильным, услуг необходимого качества.
Из Самары в села Рождествено, Зольное, Винновки курсируют 9 судов «Москва» и «ОМ». В Винновку и Ширяево ходят 4 «Валдая». Из Тольятти отправляются «ОМ», «Жигули», ПС-411.
По словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Неретина, основная проблема сегодня — изношенность инфраструктуры речного порта и флота.
Глава региона Вячеслав Федорищев заявил о том, что в программу развития региона будет включена полная реконструкция речного вокзала. Это станет частью развития комфортной городской среды, повышения комфортности логистики — транспортной и туристической.
В настоящее время разработана проектная документация нового здания речного вокзала, получено положительное заключение госэкспертизы. Реализовать проект планируется в ближайшие 3 года.
Предстоит и обновление флота. До конца 2024 года будет приобретено 2 новых судна, в 2026 и 2027 годах — еще 2. Кроме того, дополнительно закупят 3 «Валдая».
— Мы сейчас закупаем суда, пока небольшое количество, будет больше. Все нацелено на то, чтобы у нас через три года полностью изменился облик нашего речного судоходства, — пояснил врио губернатора. — Помимо региональных, муниципальных перевозок, будем повышать комфортность частных — помогать предпринимателям, которые занимаются этим красивым видом туристического бизнеса, делать его, во-первых, безопасным, во-вторых, качественным.