В Самаре за три года обновят речной вокзал и закупят новые суда

— Мы сейчас закупаем суда, пока небольшое количество, будет больше. Все нацелено на то, чтобы у нас через три года полностью изменился облик нашего речного судоходства, — пояснил врио губернатора. — Помимо региональных, муниципальных перевозок, будем повышать комфортность частных — помогать предпринимателям, которые занимаются этим красивым видом туристического бизнеса, делать его, во-первых, безопасным, во-вторых, качественным.