Власти снова перенесли открытие новой поликлиники на Сельме в Калининграде

Площадь новой поликлиники для взрослых и детей на улице Согласия составляет 16 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 1120 посещений в смену. К учреждению будут прикреплены пациенты с участков Горбольницы № 4, которые обслуживаются в филиале на Лефорта, а также частично отделения № 6 Городской детской поликлиники. В общей сложности это около 38 тысяч человек, в том числе 8 840 детей.
В медицинском учреждении подготовили кабинеты для специалистов, рентген- и функциональной диагностики, эндоскопии, физиотерапии, дневной стационар. В кадровом резерве — 52 врача, в том числе из других регионов, а также 86 работников среднего звена. Глава поликлиники Сергей Бутаков заверил, что к открытию штат укомплектуют полностью. Здесь будут трудиться более 200 человек.
Врио губернатора Алексей Беспрозванных поручил активизировать работу по получению лицензий на медицинскую деятельность. Поликлинику обещают открыть до конца сентября. На её строительство потратили 1,8 миллиарда рублей, в том числе 500 миллионов — на оборудование.
Медицинское учреждение на Сельме начали строить в 2020 году. Это первая новая поликлиника в регионе за последние 30 лет. В апреле 2024-го её ввели в эксплуатацию. Учреждение обещали открыть до 1 сентября.