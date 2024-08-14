Власти снова перенесли открытие новой поликлиники на Сельме в Калининграде

Площадь новой поликлиники для взрослых и детей на улице Согласия составляет 16 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 1120 посещений в смену. К учреждению будут прикреплены пациенты с участков Горбольницы № 4, которые обслуживаются в филиале на Лефорта, а также частично отделения № 6 Городской детской поликлиники. В общей сложности это около 38 тысяч человек, в том числе 8 840 детей.