В Ростове решили увеличить число камер на выделенных полосах для автобусов

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону по итогам заседания потребовали увеличить количество дорожных камер на выделенных полосах для общественного транспорта. Суммы, необходимые на дополнительную технику, власти должны рассчитать до 1 ноября 2024 года.
Речь идет о перечислении бюджетных средств города на закупку и установку камер. Напомним, всего на разных участках дорог донской столицы сейчас работают 16 комплексов фото- и видеофиксации.
Замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков рассказал, что сейчас в Ростове обустроено более 39,4 км выделенных полос. По программе развития до 2035 года к 18 существующим участкам планировалось создать еще 12.
Задачи уже выполнили на четырех отрезках проезжей части: на Стачки, площади 5-го Донского Корпуса, а также на проспектах Космонавтов и Королева. Выделенку на проспекте 40-летия Победы определили как нецелесообразную.
Таким образом, полосы осталось создать на семи участках дорог. Размещение объектов продумают в рамках разработки проекта модернизации трамвайной инфраструктуры.