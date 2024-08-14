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В Ростове решили увеличить число камер на выделенных полосах для автобусов

Дополнительные камеры на полосах для автобусов собираются установить в Ростове-на-Дону.

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону по итогам заседания потребовали увеличить количество дорожных камер на выделенных полосах для общественного транспорта. Суммы, необходимые на дополнительную технику, власти должны рассчитать до 1 ноября 2024 года.

Речь идет о перечислении бюджетных средств города на закупку и установку камер. Напомним, всего на разных участках дорог донской столицы сейчас работают 16 комплексов фото- и видеофиксации.

Замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков рассказал, что сейчас в Ростове обустроено более 39,4 км выделенных полос. По программе развития до 2035 года к 18 существующим участкам планировалось создать еще 12.

Задачи уже выполнили на четырех отрезках проезжей части: на Стачки, площади 5-го Донского Корпуса, а также на проспектах Космонавтов и Королева. Выделенку на проспекте 40-летия Победы определили как нецелесообразную.

Таким образом, полосы осталось создать на семи участках дорог. Размещение объектов продумают в рамках разработки проекта модернизации трамвайной инфраструктуры.