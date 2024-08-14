В Волгограде определились с застройкой нового микрорайона

В этой зоне уже построены современные жилые комплексы, общественные объекты, и активное освоение территории продолжается. За счет расширения площади застройки пустыря появится еще 9 кварталов домов малой и средней высотности.
Также запланировано строительство поликлиники на 50 посещений в смену с дневным стационаром на 22 места, двух детских садов на 300 и 440 мест, школы на 1300 учащихся и объекта общественного управления.
На пересечении двух магистральных улиц будущего микрорайона планируют разместить транспортно-пересадочный узел, где расположатся две билетные кассы, зал ожидания, столовая, диспетчерская, помещение для отдыха и предрейсового медицинского осмотра водителей.
Публичные слушания по этому проекту пройдут с 19 по 30 августа. Ознакомиться с вынесенной на общественное обсуждение документацией можно с 19 по 28 августа по рабочим дням с 10.00 до 12.00 по адресу: Волгоград, улица Порт-Саида, 7а.