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В Волгограде определились с застройкой нового микрорайона

В Волгограде подготовлен проект планировки и межевания территории в границах улиц Космонавтов, Землячки и Расула Гамзатова. Речь идет о пустующей зоне между Больничным комплексом и ТРК «Мармелад». Участок расположен в районе Семи ветров, северо-западнее Мамаева кургана и отделен от него Второй Продольной магистралью.

В этой зоне уже построены современные жилые комплексы, общественные объекты, и активное освоение территории продолжается. За счет расширения площади застройки пустыря появится еще 9 кварталов домов малой и средней высотности.

Также запланировано строительство поликлиники на 50 посещений в смену с дневным стационаром на 22 места, двух детских садов на 300 и 440 мест, школы на 1300 учащихся и объекта общественного управления.

На пересечении двух магистральных улиц будущего микрорайона планируют разместить транспортно-пересадочный узел, где расположатся две билетные кассы, зал ожидания, столовая, диспетчерская, помещение для отдыха и предрейсового медицинского осмотра водителей.

Публичные слушания по этому проекту пройдут с 19 по 30 августа. Ознакомиться с вынесенной на общественное обсуждение документацией можно с 19 по 28 августа по рабочим дням с 10.00 до 12.00 по адресу: Волгоград, улица Порт-Саида, 7а.

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