В Волгограде определились с застройкой нового микрорайона

Публичные слушания по этому проекту пройдут с 19 по 30 августа. Ознакомиться с вынесенной на общественное обсуждение документацией можно с 19 по 28 августа по рабочим дням с 10.00 до 12.00 по адресу: Волгоград, улица Порт-Саида, 7а.