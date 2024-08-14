В генплан Самары включили высотную застройку на улице Белорусской

В Самаре 12 августа подвели итоги общественных обсуждений, на которых обсуждали внесение изменений в генплан. В них были задействованы более 400 участников, и один из вопросов касался высотной застройки улицы Белорусской.
— Установление функциональной зоны с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая (высотная) застройка, — такое предложение поступило от ООО “СЗ ФАРН-СТРОЙ”.
Также компания предложила построить на этой территории детский сад на 170 мест, школу на 525 мест, клуб на 209 мест и учреждение дополнительного образования детей на 189 мест. Кроме того, среди предложений прозвучала и реконструкция улицы Белорусской. По итогам обсуждений эти предложения решили учесть.