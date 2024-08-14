В Ростове идет борьба с «серыми мусорщиками»

Комитетом по охране окружающей среды администрации города Ростова-на-Дону выявлен факт несанкционированной выгрузки отходов с автотранспортного средства «Газель» и загрязнение данными отходами территории общего пользования в районе улицы Таганрогской, д.137/4, Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.
— В отношении виновного лица составлен протокол об административном правонарушении по п.14, п. 15 гл. 4 Правил благоустройства территории города Ростова-на-Дону, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 5.1 Областного закона Ростовской области от
Материалы дела об административном правонарушении переданы в административную комиссию Октябрьского района города Ростова-на-Дону для привлечения виновных лиц к административной ответственности, а также возмещения ущерба, причиненного в результате допущения несанкционированной выгрузки отходов. Причинённый ущерб на 15,5 м³ составил 12 451,62 рублей.
После составления протокола об административном правонарушении виновное лицо передано в правоохранительные органы.