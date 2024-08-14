В Ростове идет борьба с «серыми мусорщиками»

Материалы дела об административном правонарушении переданы в административную комиссию Октябрьского района города Ростова-на-Дону для привлечения виновных лиц к административной ответственности, а также возмещения ущерба, причиненного в результате допущения несанкционированной выгрузки отходов. Причинённый ущерб на 15,5 м³ составил 12 451,62 рублей.