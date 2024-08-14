Продовольственная ситуация в КНДР может ухудшиться из-за дождей: Россия окажет помощь

Пхеньян официально заявил, что не будет искать внешней помощи для восстановления после ливней и наводнений после того, как помощь стране предложили Россия и Китай. Сеул, как пишет Korea Times, тоже предложил гуманитарную помощь северному соседу, однако Пхеньян оставил это предложение без ответа.