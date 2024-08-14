Продовольственная ситуация в КНДР может ухудшиться из-за дождей: Россия окажет помощь

Температура воздуха в этот период, как следует из отчета, тоже будет выше средней, что повысит риск снижения урожая. В отчете подчеркивается, что на данный момент особенно пострадали рисовые посевы в низинных районах КНДР.
Пхеньян официально заявил, что не будет искать внешней помощи для восстановления после ливней и наводнений после того, как помощь стране предложили Россия и Китай. Сеул, как пишет Korea Times, тоже предложил гуманитарную помощь северному соседу, однако Пхеньян оставил это предложение без ответа.
Сегодня стало известно, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России одобрила отправку в КНДР 447 коз: 432 самки и 15 самцов были переданы северокорейской торговой компании. По мнению экспертов, поставка коз призвана обеспечить северокорейских детей молочными продуктами. 9 августа государственные СМИ КНДР сообщили, что в городе Нампхо на западе страны построены козьи фермы большой мощности.
Марина Светлова