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Продовольственная ситуация в КНДР может ухудшиться из-за дождей: Россия окажет помощь

Экстремальные дожди продолжаются в Северной Корее с июля. Затоплены целые районы вблизи границы с Китаем. По данным Центрального информационного агентства ЦТАК, по состоянию на начало августа пострадало более 4000 домохозяйств, повреждено почти 3000 га сельскохозяйственных угодий вдоль приграничного города Синыйджу.

Источник: AP 2023

Согласно KBS, вызванные ливнями наводнения и возможное увеличение количества вредных насекомых могут усугубить ситуацию с продовольствием в КНДР. Издание ссылается на отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

В отчете прогнозируется, что в период с августа по октябрь в Северной Корее количество осадков превысит среднемесячную норму, что может увеличить заболачивание почвы и вызвать новые наводнения.

Температура воздуха в этот период, как следует из отчета, тоже будет выше средней, что повысит риск снижения урожая. В отчете подчеркивается, что на данный момент особенно пострадали рисовые посевы в низинных районах КНДР.

Пхеньян официально заявил, что не будет искать внешней помощи для восстановления после ливней и наводнений после того, как помощь стране предложили Россия и Китай. Сеул, как пишет Korea Times, тоже предложил гуманитарную помощь северному соседу, однако Пхеньян оставил это предложение без ответа.

Сегодня стало известно, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России одобрила отправку в КНДР 447 коз: 432 самки и 15 самцов были переданы северокорейской торговой компании. По мнению экспертов, поставка коз призвана обеспечить северокорейских детей молочными продуктами. 9 августа государственные СМИ КНДР сообщили, что в городе Нампхо на западе страны построены козьи фермы большой мощности.

Марина Светлова