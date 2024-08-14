Туристический налог введут в Ростове-на-Дону с января 2025 года

Туристический налог собираются ввести в Ростове-на-Дону с 1 января 2025 года. Эту информацию журналистам подтвердили в пресс-службе городской администрации.
Как выяснилось, новая мера должна коснуться организаций и физических лиц, предоставляющих места для временного проживания.
— Налоговая ставка в 2025 году составит 1% от стоимости проживания за сутки, но не менее 100 рублей, — уточнили в администрации донской столицы.
Обновленные требования на федеральном уровне утвердили еще в июле 2024 года. После этого обязательный платеж отнесли в разряд местных налогов.
Ранее путешественник со стажем назвал «КП — Ростов-на-Дону» три локации, которые стоит посетить пешим туристам в Ростовской области.