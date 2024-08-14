Градсовет одобрил архитектурный облик терминала ВСМ в Петербурге

Напомним, на прошлой неделе, 7 августа, проектировщики из «Первого проектного института» показали, каким будет терминал ВСМ, который соединит две столицы к 2028 году. На опубликованных эскизах видно, что помещения обещают быть светлыми и богатыми на красный кирпич. Это не удивительно, ведь проект предусматривает сохранение и включение в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых, находящихся в зоне строительства и имеющих характерный цвет.