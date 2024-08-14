Градсовет одобрил архитектурный облик терминала ВСМ в Петербурге

Сегодня, 14 августа, Градостроительный совет Петербурга одобрил архитектурный облик будущего терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Петербург-Москва, который построят рядом с Московским вокзалом. За концепцию проголосовали 20 членов, против — один. При этом подрядчиков обязали учесть рекомендации, озвученные на заседании. Соответствующий документ опубликован на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.
— Принципиально одобрить представленный архитектурно-градостроительный облик терминала ВСЖМ-1 в Петербурге с доработкой по высказанным замечаниям и предложениям Градостроительного совета в рабочем порядке, — говорится в протоколе.
Так, члены Градостроительного совета заявили, например, что ответственные за проект должны рассмотреть возможность увеличения количества эскалаторов на территории терминала, парковочных мест, длины автоперронов, а также размещения гаража-отстойника на Военной улице. Кроме того, специалисты убеждены, что подрядчикам следует предусмотреть мощение входной зоны гранитной плиткой и проработать фасадные решения сохраняемых корпусов складов Кокоревых со стороны внутренней площади.
— Большинство предложений и замечаний членов Градсовета, высказанных в период проведения консультационных совещаний, авторами учтены. Речь идет, например, об изменении решении кровли. Вместо «агрессивной» волны предложена плоская кровля. Здание терминала не выделяется на фоне окружающей застройки. Принято решение о размещении вестибюля метро со стороны Лиговского проспекта. Определены места для остановки автобусов, предусмотрены эскалаторы, — говорится в документе.
Работа по проекту продолжится. Также Градсовет решил, что в случае необходимости уже усовершенствованный проект рассмотреть не на полноценном заседании, а в рамках рабочей группы.
Напомним, на прошлой неделе, 7 августа, проектировщики из «Первого проектного института» показали, каким будет терминал ВСМ, который соединит две столицы к 2028 году. На опубликованных эскизах видно, что помещения обещают быть светлыми и богатыми на красный кирпич. Это не удивительно, ведь проект предусматривает сохранение и включение в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых, находящихся в зоне строительства и имеющих характерный цвет.
Ранее SPB.KP.RU со ссылкой на главного архитектора проекта Константина Трофимова рассказывал, что проектировщикам удалось придумать, как пропустить к поездам огромный пассажиропоток. В пиковые моменты в терминале станут принимать и отправлять поезда каждые 20 минут. Чтобы справиться этим потоком, у вокзала будет три точки входа и выхода.
— То, что ВСМ будет приходить в центр, — это правильно, — считает Константин Трофимов. — Пассажир будет сразу оказываться в зоне главных точек интереса. А еще 40 процентов жителей Петербурга живут в 20 минутах от терминала. Это очень хороший показатель, — отметил Трофимов.
Планируется, что поток пассажиров разделят на три части. Одна из них сможет войти в терминал через старое здание Московского вокзала и метро «Площадь Восстания», вторая — через Лиговский проспект и склады Кокоревых, третья — через железнодорожные пути на Военной улице недалеко от Миргородской.
Напомним, ВСМ Петербург-Москва планируют построить к 2030 году. Жители двух столиц смогут потратить на поездку всего 2 часа 15 минут. Поезда на магистрали будут развивать скорость от 200 до 400 километров в час. Стоимость проекта превысила два триллиона рублей.