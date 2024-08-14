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Ленобласть и Карелию соединит новая дорога

В Ленинградской области началось проектирование новой трассы, которая соединит ее с Карелией. Она должна будет стать альтернативой мосту в Лодейном Поле и сократить время пути между регионами, сообщили 14 августа в дорожном комитете Ленобласти.

«Ленавтодор» прорабатывает возможность вывода транспорта в Карелию через новый мост через Свирь в Подпорожье, который открыли в октябре 2023 года, рассказал глава комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов. Заключен госконтракт на проектирование 6 километров дороги от поселка Токари до границы с Карелией в сторону деревни Ревсельга. Завершить проектирование должны к концу 2025 года.

Также на востоке Ленобласти закончили большой ремонт дороги между Подпорожьем и железнодорожной станцией Свирь, которая является частью пути от города до поселка Важины. Там уложили почти 10 километров нового асфальта, укрепили обочины, сделали тротуары и поставили крытые островки.