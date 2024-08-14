Ленобласть и Карелию соединит новая дорога

«Ленавтодор» прорабатывает возможность вывода транспорта в Карелию через новый мост через Свирь в Подпорожье, который открыли в октябре 2023 года, рассказал глава комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов. Заключен госконтракт на проектирование 6 километров дороги от поселка Токари до границы с Карелией в сторону деревни Ревсельга. Завершить проектирование должны к концу 2025 года.