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В Севастополе начали строить Античный проспект

К 2026 году в Севастополе построят Античный проспект.

Источник: соцсети

В Севастополе начались работы по строительству Античного проспекта. Двухполосная дорога, длиной почти два километра появится в микрорайоне «Омега». Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

«Общая протяженность дороги составит 1,74 километра. Она свяжет существующие жилые кварталы микрорайона “Омега”, а также обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов», — сообщил Развожаев.

Также губернатор считает, что новая дорога разгрузит проспект Героев Сталинграда.

На дороге сделают 11 съездов, широкие тротуары и велодорожку. Также на ней появятся светофоры и остановки для общественного транспорта. Установят и уличное освещение.

Все работы по обустройству Античного шоссе власти города планируют завершить в конце 2025 года.

Напомним, также «Комсомолка» сообщала, что в Джанкое отремонтировали участок трассы «Новороссия», который проходит через весь город.

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