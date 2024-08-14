В Севастополе начали строить Античный проспект

В Севастополе начались работы по строительству Античного проспекта. Двухполосная дорога, длиной почти два километра появится в микрорайоне «Омега». Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Tg-канале.
«Общая протяженность дороги составит 1,74 километра. Она свяжет существующие жилые кварталы микрорайона “Омега”, а также обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов», — сообщил Развожаев.
Также губернатор считает, что новая дорога разгрузит проспект Героев Сталинграда.
На дороге сделают 11 съездов, широкие тротуары и велодорожку. Также на ней появятся светофоры и остановки для общественного транспорта. Установят и уличное освещение.
Все работы по обустройству Античного шоссе власти города планируют завершить в конце 2025 года.
Напомним, также «Комсомолка» сообщала, что в Джанкое отремонтировали участок трассы «Новороссия», который проходит через весь город.