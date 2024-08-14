Число электромобилей на дорогах Казахстана выросло за год сразу втрое

В разрезе видов используемого топлива больше всего машин в рассматриваемом периоде работало на бензине: 81,9%, или 4,5 млн машин. Количество автотранспортных средств на смешанном топливе выросло на 10,3%, до 411,8 тыс., на дизельном топливе — на 10,1%, до 390,3 тыс., на газобаллонном — на 28%, до 13,4 тыс., на электрическом — сразу в 2,9 раза, до 10,3 тыс. Число машин, у которых не указан вид используемого топлива, достигло 162,5 тыс. — на 35,7% больше, чем годом ранее.