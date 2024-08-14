Число электромобилей на дорогах Казахстана выросло за год сразу втрое

На 1 июня 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 5,5 млн автотранспортных средств — на 12,3% больше, чем годом ранее. В том числе 4,8 млн из них пришлось на легковые автомобили (плюс 12,6% за год), 540,8 тыс. — на грузовые автомобили (плюс 9,8%), 114,1 тыс. — на автобусы (плюс 13,3%). Такие данные приводит energyprom.kz.
В региональном разрезе больше всего автотранспортных средств было зарегистрировано в южной столице: 635,6 тыс., годовой рост — на 11,7%. Среди лидеров также оказались Алматинская область (592,8 тыс.), Астана (399,2 тыс.), Карагандинская (352,1 тыс.) и Восточно-Казахстанская (332,9 тыс.) области.
Меньше всего автотранспортных средств было зарегистрировано в Улытауской, Абайской и Жетысуской областях.
Количество автотранспортных средств с номерами бывшей Южно-Казахстанской области сократилось на 9,4%, до 157,3 тыс. Число машин с номерами, у которых не определен регион, выросло на 13%, до 294,4 тыс., а количество автотранспортных средств с дипломатическими номерами — на 10%, до 48,8 тыс.
В разрезе объемов двигателя на 1 июня текущего года казахстанцы чаще всего пользовались транспортом с двигателями от 1500 до 2000 куб. см. Доля таких машин составила 39,1%, или 2,1 млн авто, их количество выросло на 9,8% за год. Автотранспортных средств с объемом двигателя до 1500 куб. см было зарегистрировано 913,3 тыс., от 2000 до 2500 куб. см — 868,1 тыс., от 2500 до 4000 куб. см — 775,7 тыс., более 4000 куб. см — 541 тыс.
В разрезе видов используемого топлива больше всего машин в рассматриваемом периоде работало на бензине: 81,9%, или 4,5 млн машин. Количество автотранспортных средств на смешанном топливе выросло на 10,3%, до 411,8 тыс., на дизельном топливе — на 10,1%, до 390,3 тыс., на газобаллонном — на 28%, до 13,4 тыс., на электрическом — сразу в 2,9 раза, до 10,3 тыс. Число машин, у которых не указан вид используемого топлива, достигло 162,5 тыс. — на 35,7% больше, чем годом ранее.
Если же рассматривать возраст автотранспортных средств, к сожалению, придется констатировать, что по дорогам страны по-прежнему в основном колесит автохлам. На 1 июня 2024 года количество машин старше 20 лет достигло 2,5 млн (на 4,9% больше, чем годом ранее), от 10 до 20 лет — 1,3 млн (сразу плюс 17,9). Число новых автотранспортных средств возрастом до 3 лет составило всего 335,2 тыс., от 3 до 7 лет — 670,2 тыс., от 7 до 10 лет — 666,5 тыс.
Обеспеченность легковыми автомобилями в личной собственности в РК на 1 июля текущего года была такова: на 100 человек приходилось 22,8 авто, против 18,4 годом ранее. Наибольшая обеспеченность наблюдалась у жителей Восточно-Казахстанской области: 39,1 авто. Далее расположились Алматинская (33,8), Карагандинская (26,8) и Северо-Казахстанская (26,3) области, а также Алматы (23,9). Наименьшие показатели были зафиксированы в Жетысуской, Абайской и Улытауской областях, что объясняется статистическими особенностями, характерными для новых регионов.