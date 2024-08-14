В Омске определились с подрядчиком ремонта дорог на Ленина и Герцена

Стоимость работ на Ленина оценили в 48,2 миллиона рублей, а на улице Герцена — в 107,9 миллиона рублей. Всего на торги по ремонту улицы Герцена поступило четыре заявки, трое из участников предлагали существенно снизить стоимость работы. Однако конкурсная комиссия поставила в приоритет опыт выполнения аналогичных работ.