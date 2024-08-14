В Омске определились с подрядчиком ремонта дорог на Ленина и Герцена

Управление дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска заключило контракт на ремонт дорог на улицах Ленина и Герцена. Аукцион выиграла фирма Якова Вагнера ООО «Стройсервис».
Согласно контракту, ремонт дорог должен быть сделан в следующем году в период с 1 апреля по 1 августа. Подрядчику предстоит привести в порядок проезжую часть и тротуары, заменить остановочные павильоны, установить знаки и светофоры и нанести дорожную разметку.
Стоимость работ на Ленина оценили в 48,2 миллиона рублей, а на улице Герцена — в 107,9 миллиона рублей. Всего на торги по ремонту улицы Герцена поступило четыре заявки, трое из участников предлагали существенно снизить стоимость работы. Однако конкурсная комиссия поставила в приоритет опыт выполнения аналогичных работ.
Напомним, компания «Стройсервис» также отремонтирует улицу Заозерную в Омске, контракт подписан на 337 млн рублей. Первый этап работ должен начаться уже в этом году.