Google под угрозой разделения: Минюст США готовится к антимонопольным мерам

5 августа федеральный суд США признал корпорацию Google монополистом. В судебном решении было констатировано, что компания предпринимает активные меры для удержания своего монопольного положения на рынке. Судебный процесс был инициирован администрацией бывшего президента США Дональда Трампа, иск против компании подали минюст США и государственные прокуроры.