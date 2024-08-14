Google под угрозой разделения: Минюст США готовится к антимонопольным мерам

Если Минюст США сумеет осуществить план по разделению, компания будет вынуждена выделить в отдельные структуры свои подразделения, занимающиеся операционной системой Android и браузером Chrome. Согласно информации агентства, официальные лица также рассматривают вариант «принудительной передачи» платформы Google AdWords, предназначенной для размещения текстовой рекламы.
Представители Минюста США выражают обеспокоенность тем, что доминирующее положение Google дает ей неоспоримые преимущества в сфере разработки технологий искусственного интеллекта. Министерство также, вероятно, стремится запретить эксклюзивные контракты компании с клиентами, которые помогают ей сохранять монопольное положение среди поисковых систем.
5 августа федеральный суд США признал корпорацию Google монополистом. В судебном решении было констатировано, что компания предпринимает активные меры для удержания своего монопольного положения на рынке. Судебный процесс был инициирован администрацией бывшего президента США Дональда Трампа, иск против компании подали минюст США и государственные прокуроры.
Нина Лютикова