Курс доллара немного вырос на торгах 14 августа

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,83 тенге, поднявшись с предыдущей сессии на 0,29 тенге.
Курс китайского юаня снова вырос, достигнув 67,17 тенге (+0,39).
В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 479−480,5 тенге, евро — по 524,8−529 тенге, российские рубли — по 5,17−5,29 тенге.
Вместе с тем нефть продолжает дорожать на торгах 14 августа.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 32 цента, или на 0,4%, до 81,01 доллара за баррель.
Нефть марки WTI подорожала на 33 цента, или на 0,4%, до 78,68 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 479,44 тенге, евро — в 523,69 тенге, рубля — в 5,22 тенге.