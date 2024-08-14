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Курс доллара немного вырос на торгах 14 августа

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 14 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,83 тенге, поднявшись с предыдущей сессии на 0,29 тенге.

Курс китайского юаня снова вырос, достигнув 67,17 тенге (+0,39).

В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 479−480,5 тенге, евро — по 524,8−529 тенге, российские рубли — по 5,17−5,29 тенге.

Вместе с тем нефть продолжает дорожать на торгах 14 августа.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 32 цента, или на 0,4%, до 81,01 доллара за баррель.

Нефть марки WTI подорожала на 33 цента, или на 0,4%, до 78,68 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 479,44 тенге, евро — в 523,69 тенге, рубля — в 5,22 тенге.

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