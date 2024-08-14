Здесь будет целый город: на пустыре у Мамаева кургана разместят 60 новостроек, два садика, школу и автовокзал

В Волгограде на следующей неделе — с 19 августа 2024 года — начинаются общественные обсуждения застройки пустыря напротив Мамаева Кургана. Волгоградцы уже слышали, что в ближайшие годы микрорайон Семь Ветров очень сильно разрастется: городские власти планируют застроить всю территорию от улицы Космонавтов практически до Второй Продольной. Вместо деревьев под окнами у жильцов «Шоколада» и других новостроек как грибы после дождя будут расти новые дома и здания. Появятся и два детских сада, и школа, и магазины, и даже автовокзал. Как это все разместится и согласны ли с этим жители, покажут обсуждения. Экспозиция проекта будет работать с 19 по 28 августа с 10 до 12 часов в рабочие дни на Порт-Саида, 7, сообщает администрация Волгограда.