Здесь будет целый город: на пустыре у Мамаева кургана разместят 60 новостроек, два садика, школу и автовокзал

В Волгограде на следующей неделе — с 19 августа 2024 года — начинаются общественные обсуждения застройки пустыря напротив Мамаева Кургана. Волгоградцы уже слышали, что в ближайшие годы микрорайон Семь Ветров очень сильно разрастется: городские власти планируют застроить всю территорию от улицы Космонавтов практически до Второй Продольной. Вместо деревьев под окнами у жильцов «Шоколада» и других новостроек как грибы после дождя будут расти новые дома и здания. Появятся и два детских сада, и школа, и магазины, и даже автовокзал. Как это все разместится и согласны ли с этим жители, покажут обсуждения. Экспозиция проекта будет работать с 19 по 28 августа с 10 до 12 часов в рабочие дни на Порт-Саида, 7, сообщает администрация Волгограда.
О застройке этой территории через дорогу от Мамаева кургана говорят уже давно. Теперь в проект застройки территории, ограниченной улицами Космонавтов, Землячки и Расула Гамзатова, внесли некоторые изменения. Помимо жилых кварталов, здесь хотят провести инженерные коммуникации (две ветки водовода) и построить социальные объекты. А также транспортно-пересадочный узел, или автовокзал.
Для того, чтобы застроить как можно больше территории, здесь перенесут линии электропередач. Вместо столбов с проводами хотят проложить электрокабель под землей. Всего на площади 73 гектара хотят отдать под застройку более 43 га. Половину этой площади отдадут под среднеэтажную жилую застройку, высотные здания займут не больше 4 га. На площади более 5 гектаров расположится школа и два садика, на 0,70 га — поликлиника. 17 га оставят под дороги и инженерную инфраструктуру, более 11 га — отдадут под благоустройство и зеленые зоны. Также здесь останется уже работающий дилерский гипермаркет по продаже автомобилей, а еще 2,7 га займет транспортно-пересадочный узел. Будут построены и объекты общественного управления.
Что касается социальных объектов, то по проекту это будет школа-тысячник (а конкретно учреждение на 1300 мест) и два детских садика на 300 и 440 мест. Поликлиника планируется небольшая: на 50 посещений в смену. В ней хотят сделать дневной стационар на 22 места.
Недалеко от «Мармелада» разместят автовокзал. ТПУ будут строить на пересечении магистральных улиц (планируемая улица № 2 в границах от ул. Симонова до ул. Покрышкина и планируемая улица № 6 в границах от ул. Расула Гамзатова до ул. Землячки). Планируется, что здесь пассажиры будут пересаживаться с личного транспорта и областных автобусов (в том числе, и с Среднеахтубинского района) на городские маршруты и дальше следовать в центр города. В одноэтажном здании вокзала вместимостью до 50 пассажиров будут две билетные кассы, зал ожидания, туалеты, кафе, диспетчерская, медпункт для водителей. Здесь планируют обслуживать до 40 маршрутов.
В зоне жилой застройки хотят построить 39 семиэтажных домов, 12 малоэтажных (до 4 этажей), а также 8 высоток до 75 метров высотой (примерно в 25−27 этажей). По сути целый город. На территории будет 4375 парковочных мест. Квартал обеспечат водопроводом, канализацией, тепло- и электроснабжением. Для обеспечения водой новые дома планируют подключить к существующему водопроводу на улице Космонавтов, бытовые стоки будут уходить в «Разгуляевский» канализационный коллектор на улице Рокоссовского, отопление будет подаваться от существующей котельной «Кача» на бульваре 30-летия Победы.