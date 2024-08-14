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В Омске уже заключаются контракты на ремонт дорог на следующий год

Стало известно, кто отремонтирует улицы Герцена и Заозерную.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства заключило контракты на ремонт дороги по улице Герцена. Контракт стоимостью 107,9 млн рублей достался омской компании ООО «Стройсервис».

Ремонт дороги запланирован на следующий год. Срок выполнения — с 1 апреля по 1 августа. В целом на этот аукцион было подано 4 заявки.

Также «Стройсервису» достался контракт на ремонт улицы Заозерной. Работы там начнутся уже в этом году, стоимость контракта составила 337, 7 млн рублей.

Ремонт дорог будет вестись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».