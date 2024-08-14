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Доллар подешевел на торгах в среду

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Евро, юань и доллар подешевели в среду, российский рубль вырос в цене, следует из данных онлайн-торгов.

Источник: Sputnik.by

Наибольшее падение продемонстрировала американская валюта — она сдала позиции на 0,52%. Один доллар на бирже стоит теперь 3,21 белорусских рубля.

Евро упал на 0,09%, покупателю он обойдется в 3,50 белорусских рубля.

Китайская валюта потеряла 0,02% и 10 юаней можно купить за 4,51 белорусских рубля.

Российская валюта подорожала на 0,06%, приобрести 100 единиц можно за 3,50 белорусских рубля.

После торгов цены изменили и обменники. Так, евро банки продают в среднем по 3,53 белорусских рубля, приобретают по 3,48 белрубля. Доллар же реализуют в обменниках по 3,21 белорусских рубля, покупают «американца» по 3,18 белрубля. Сто российских рублей банки готовы отдать за 3,53 белорусских рубля, сдать валюту можно по 3,47.

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