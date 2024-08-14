Доллар подешевел на торгах в среду

После торгов цены изменили и обменники. Так, евро банки продают в среднем по 3,53 белорусских рубля, приобретают по 3,48 белрубля. Доллар же реализуют в обменниках по 3,21 белорусских рубля, покупают «американца» по 3,18 белрубля. Сто российских рублей банки готовы отдать за 3,53 белорусских рубля, сдать валюту можно по 3,47.