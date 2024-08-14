В мэрии прокомментировали угрозу обрушения потолка в доме на ул. Куйбышева, 86

В администрации сообщили, что 13 августа на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсуждалась ситуация с состоянием дома на ул. Куйбышева, 86. Ранее во время ремонта в квартире № 6 обнаружили разрушение несущей колонны, возникла угроза обрушения потолка.
«По итогам совещания ТСЖ “Куйбышева, 86” предписали провести первичные противоаварийные мероприятия, а также организовать работы по проведению инструментального обследования силами специализированной организации с предоставлением заключения», — отметили в администрации. Кроме того, районные власти планируют инициировать проведение комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. На ее заседании рассмотрят возможность расселения жителей первого подъезда — это адвокатский офис на первом этаже и квартиры № 6, 10, 14 — на период обследования и проведения работ.
Недавно ИА «Текст» сообщило о разрушении несущей колонны в одной из квартир дома по ул. Куйбышева, 86, построенного в 1951 году. В результате возникла угроза обрушения потолка. Районные власти предписали ТСЖ провести первичные противоаварийные мероприятия, после чего здание обследуют эксперты. Сообщалось о возможном расселении жителей на время ремонта.