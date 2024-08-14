В мэрии прокомментировали угрозу обрушения потолка в доме на ул. Куйбышева, 86

«По итогам совещания ТСЖ “Куйбышева, 86” предписали провести первичные противоаварийные мероприятия, а также организовать работы по проведению инструментального обследования силами специализированной организации с предоставлением заключения», — отметили в администрации. Кроме того, районные власти планируют инициировать проведение комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. На ее заседании рассмотрят возможность расселения жителей первого подъезда — это адвокатский офис на первом этаже и квартиры № 6, 10, 14 — на период обследования и проведения работ.