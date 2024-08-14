Что не запрещено — разрешено. Почему кикшерингам в Петербурге возвращают изъятые самокаты

За грузовиками с изъятыми самокатами наблюдали жители города: кто-то с ликованием, кто-то с сочувствием (да, такие люди есть), а кто-то просто с интересом, чем это кончится. «Фонтанка» регулярно интересовалась продолжением у кикшерингов, но те не комментировали чувствительную для себя тему.



В качестве оснований для изъятия называлась проверка соблюдения соглашения между Смольным и кикшеринговыми компаниями. В нем среди прочего прописаны правила парковки. Например, виртуальные стоянки для самокатов нельзя делать вплотную к автобусным остановкам и вестибюлям станций метро. Соглашение лишь фиксирует те правила, которые стороны решили соблюдать добровольно. Никакие юридические последствия за их несоблюдение не предусмотрены. Кроме того, из судебной практики других регионов следует, что соглашения, подобные петербургскому, не могут быть основаниями для санкций, в частности, штрафов в отношении компаний.