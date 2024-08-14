В Петербурге электросамокаты будут строить безопасные и быстрые маршруты

По словам представителей Whoosh, новая функция будет отдавать приоритет маршрутам по улицам города с велодорожками и широкими тротуарами.
«Это позволит не только увеличить комфорт для пользователей, но и перераспределить самокатный трафик с улиц с плотным пешеходным потоком и инфраструктурными ограничениями на альтернативные, более удобные для проезда маршруты», — отметили в компании.
Новый маршрут Whoosh в приложении учитывает следующие факторы: наличие и ширину тротуаров, велодорожек, подземные и надземные пешеходные переходы. Учитываются данные сотен миллионов поездок сервиса: зоны недостаточно хорошего покрытия, территории, где нужно сбавить скорость. Таким образом, приложение предложит маршрут, удовлетворяющий требованиям ПДД и удобный для передвижения на самокате.
Чтобы его построить, нужно вбить в строке поиска точку или парковку, потом нажать: «Построить маршрут». Следующим шагом будет добавление функции навигатора, который покажет готовый путь.
Тем временем кикшеринги продолжают вкладываться в образование и безопасность петербургских самокатчиков. В школах безопасного вождения СИМ ученики изучают основные правила (например, что вставать на двухколесный транспорт в состоянии опьянения категорически запрещено).