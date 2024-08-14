РЭК установила предельные цены на дрова и уголь

Жалобы на завышенные цены на дрова стали появляться в соцсетях Омска от жителей региона в августе 2024 года. На информацию от омичей уже отреагировала прокуратура, заявив о проведении проверки соблюдения прав граждан при обеспечении их древесиной для отопления.