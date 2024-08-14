РЭК установила предельные цены на дрова и уголь

- 1 395,50 ₽ — за 1 складочный кубический метр дров;
- 5 598,18 ₽ — за 1 тонну угля марки ДР;
- 5 887,62 ₽ — за 1 тонну угля марки ДО/ДПК.
Цены действуют с 1 июля 2024 года. Отмечается, что расходы по доставке и разгрузке твердого топлива при установлении цен не учитываются и оплачиваются покупателями сверх стоимости по договоренности с поставщиком товара.
«По сравнению с прошлым годом стоимость увеличилась на 8,5−10%. Подорожание твердого топлива тесно взаимосвязано с рынком энергоносителей, особенно повышением стоимости дизельного топлива и повышением минимального размера оплаты труда. Применение не утвержденных РЭК Омской области цен на твердое топливо является нарушением порядка ценообразования», — сообщили в РЭК Омской области.
При наличии документов, подтверждающих факт нарушения установленных предельных цен на твердое топливо (чеки, квитанции
Жалобы на завышенные цены на дрова стали появляться в соцсетях Омска от жителей региона в августе 2024 года. На информацию от омичей уже отреагировала прокуратура, заявив о проведении проверки соблюдения прав граждан при обеспечении их древесиной для отопления.