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РЭК установила предельные цены на дрова и уголь

Региональная энергетическая комиссия Омской области в среду, 14 августа 2024 года, заявила об установленных в регионе предельных ценах на дрова и уголь, реализуемые гражданам в следующих размерах.

  • 1 395,50 ₽ — за 1 складочный кубический метр дров;
  • 5 598,18 ₽ — за 1 тонну угля марки ДР;
  • 5 887,62 ₽ — за 1 тонну угля марки ДО/ДПК.

Цены действуют с 1 июля 2024 года. Отмечается, что расходы по доставке и разгрузке твердого топлива при установлении цен не учитываются и оплачиваются покупателями сверх стоимости по договоренности с поставщиком товара.

«По сравнению с прошлым годом стоимость увеличилась на 8,5−10%. Подорожание твердого топлива тесно взаимосвязано с рынком энергоносителей, особенно повышением стоимости дизельного топлива и повышением минимального размера оплаты труда. Применение не утвержденных РЭК Омской области цен на твердое топливо является нарушением порядка ценообразования», — сообщили в РЭК Омской области.

При наличии документов, подтверждающих факт нарушения установленных предельных цен на твердое топливо (чеки, квитанции и т. п.) омичей просят направить их в РЭК для рассмотрения и принятия мер реагирования.

Жалобы на завышенные цены на дрова стали появляться в соцсетях Омска от жителей региона в августе 2024 года. На информацию от омичей уже отреагировала прокуратура, заявив о проведении проверки соблюдения прав граждан при обеспечении их древесиной для отопления.