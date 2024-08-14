В Екатеринбурге к Дню города сдадут пятиэтажную школу и Литературный квартал

17 августа столица Урала отметит очередной День рождения. К этой дате откроют обновленный Литературный квартал, расположенный в центре города. Здесь отремонтировали площадь у памятника Пушкину, беседку Мамина-Сибиряка, сделали пять входных групп из каслинского литья. Уже завершены работы на другом знаковом объекте — первой пятиэтажной школе города, которая уже в этом году примет учеников. По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, открытие данных объектов специально запланировали ко Дню города.