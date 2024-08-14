В Екатеринбурге к Дню города сдадут пятиэтажную школу и Литературный квартал

17 августа столица Урала отметит очередной День рождения. К этой дате откроют обновленный Литературный квартал, расположенный в центре города. Здесь отремонтировали площадь у памятника Пушкину, беседку Мамина-Сибиряка, сделали пять входных групп из каслинского литья. Уже завершены работы на другом знаковом объекте — первой пятиэтажной школе города, которая уже в этом году примет учеников. По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, открытие данных объектов специально запланировали ко Дню города.
Учебное учреждение на 1200 детей.
В Екатеринбурге появилась школа № 133 в Академическом районе. Это первое в городе пятиэтажное учебное заведение. Его готовность к началу учебного года проверил лично глава столицы Урала Алексей Орлов.
«В преддверии своего профессионального праздника — Дня строителя, а также ко Дню города Екатеринбурга подрядчик сделал подарок жителям Академического района и с опережением графика завершил объект, — сказал Алексей Орлов. — Выражаю благодарность всем, кто внес вклад в возведение этого храма знаний и просвещения».
Школа рассчитана на 1200 детей. Здание разделено на блоки для младших и старших классов. Есть общая часть, которая включает актовый зал, столовую на 604 человека, библиотечно-информационный центр.
Общая площадь школы составляет почти 25 тысяч квадратных метров. В школе есть три спортивных зала, актовый зал с эстрадой на 327 мест, во дворе учебного заведения расположены зоны для воркаута, бега, прыжков, поля для футбола, волейбола и баскетбола.
«Строительные работы здесь завершены на сто процентов. Убедился в этом лично, посетив с коллегами новый социальный объект. С началом осени первая пятиэтажная школа города распахнет двери для одной тысячи двухсот учеников», — сказал Алексей Орлов.
Школа № 133 была построена в рамках федерального проекта «Жилье» и муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования “город Екатеринбург” на 2016 — 2025 годы» за счет федерального, областного и городского бюджетов.
Новое дыхание квартала.
К 301-летию Екатеринбурга, основные празднования которого пройдут 17 августа, откроется обновленный Литературный квартал. Сейчас объект находится в финальной стадии готовности.
«Еще одним подарком горожанам станет преобразившийся Литературный квартал. Он откроется 17 августа. Здесь отремонтированы дорожки, освещение, установлены пандусы, высажены деревья, кустарники и цветники. Квартал получит абсолютно новое дыхание!» — рассказал Алексей Орлов.
Литературный квартал — это объединенный музейный комплекс писателей Урала. Был создан в 1980 году на базе литературно-мемориальных музеев Дмитрия Мамина-Сибиряка и Павла Бажова. Литературный квартал объединяет пять музеев, посвященных литературной жизни города
В ходе работ была отремонтирована площадь с памятником Александру Пушкину. В парке Литературного квартала появились три детские площадки, бетонные скамейки с деревянным настилом из лиственницы, двухъярусная скамья, туалетный модуль «Флоренция», урны, контейнерная площадка, система навигации.
Обновили и проложили новые тротуары и дорожки, восстановили все лестничные спуски. Внутри общественного пространства появились электронные афиши, арт-объекты, множество скамеек. Специально для маломобильных граждан были сделаны пандусы с ограждениями из нержавеющей стали и лиственницы.
Вместо парковочных мест у Камерного театра появилась благоустроенная пешеходная зона.
Специалисты обновили освещение в Литературном квартале, добавили ландшафтную подсветку деревьев. Отреставрировали деревянную беседку, где работал и отдыхал писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк.
Каслинский завод художественного литья специально для Екатеринбурга создал пять входных групп, декорированных по мотивам произведений уральских писателей. В рамках озеленения высадили более 20 тысяч разнообразных деревьев и кустарников, устроили цветники из многолетних растений.
Парк начали реконструировать в прошлом году. Работы финансировались из областного и городского бюджетов.
Но работы возле Литературного квартала продолжатся — далее планируется сделать улицу Пролетарскую пешеходной.