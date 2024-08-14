Депутат Госдумы Айрат Фаррахов предложил создать криптобиржу в Татарстане

Российские власти пока не пришли к единому мнению о легализации криптобирж. Создание такой площадки обсуждается правительством и Центробанком, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Ранее стало известно, что Президент Владимир Путин подписал два закона, касающихся криптовалют в России. Первый легализует майнинг с 1 ноября. Второй позволит с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги в криптовалюте.