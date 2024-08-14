Из Перми в Барнаул, Ярославль и Нижний Новгород перестанут летать самолеты

По информации издания, с 10 августа перевозчик прекратил полеты в Ярославль, а с 1 сентября планируют приостановить рейсы в Барнаул и Нижний Новгород. Причиной такого решения стала низкая рентабельность из-за небольшого пассажиропотока на данных направлениях. В расписании аэропорта вылеты пока значатся, но продажа билетов на них уже не осуществляется.