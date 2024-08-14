Из Перми в Барнаул, Ярославль и Нижний Новгород перестанут летать самолеты

Из Перми могут прекратиться авиаперелеты сразу в три города: Барнаул, Ярославль и Нижний Новгород. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует наполовину сократить полетную программу из столицы Прикамья. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на министерство транспорта региона.
По информации издания, с 10 августа перевозчик прекратил полеты в Ярославль, а с 1 сентября планируют приостановить рейсы в Барнаул и Нижний Новгород. Причиной такого решения стала низкая рентабельность из-за небольшого пассажиропотока на данных направлениях. В расписании аэропорта вылеты пока значатся, но продажа билетов на них уже не осуществляется.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что авиакомпания «ЮВТ Аэро» прокомментировала возобновление прямых рейсов из Перми в Ярославль: «Перелеты будут осуществляться в период с 20 августа по 22 октября. Общее время в пути составит полтора часа, рейсы будут осуществляться только по вторникам и четвергам» — заключили в компании.