В топ-8 профессий с низкими зарплатами в Волгограде вошли медсестры и учителя

Меньше всех в регионе получают те, чья работа не требует особых знаний и образования. У промоутеров выходит 25,4 тысячи рублей, следом идут уборщики с зарплатой 29,8 тысячи рублей и автомойщики с 36,3 тысячи. Около 40 тысяч зарабатывают операторы call-центра, воспитатели и няни, а также продавцы-консультанты и кассиры в магазинах.