В топ-8 профессий с низкими зарплатами в Волгограде вошли медсестры и учителя

В топ-8 профессий с самыми низкими медианными зарплатами в Волгоградской области вошли медсестры и учителя, которые по итогам семи месяцев 2024 года получали в среднем 45 тысяч рублей. Но они лишь замыкают восьмерку антирейтинга по зарплатам, сообщили эксперты hh.ru.
Меньше всех в регионе получают те, чья работа не требует особых знаний и образования. У промоутеров выходит 25,4 тысячи рублей, следом идут уборщики с зарплатой 29,8 тысячи рублей и автомойщики с 36,3 тысячи. Около 40 тысяч зарабатывают операторы call-центра, воспитатели и няни, а также продавцы-консультанты и кассиры в магазинах.
— Критерий наличия высшего образования играет все меньшую роль в определении зарплат на рынке труда, — отмечает руководитель направления исследований Мария Игнатова.
В первую очередь, уровень зарплат зависит от дефицита людей в той или профессии. А вот педагоги и няни попали в антирейтинг по зарплатам, так как большинство из них бюджетники.
Медиана зарплат в среднем по Волгоградской области — 54 тысячи рублей. Среди низкооплачиваемых профессий также оказались копирайтер/редактор/корректор, мерчандайзер и делопроизводитель. Они получают от 43 до 45 тысяч.