Мэрия Новосибирска подала 23 иска по незаконным парковкам электросамокатов

Как сообщает пресс-центр городской администрации, в прошлом году было выявлено 20 несанкционированных парковок, а в этом — уже 23.
По словам начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Александра Морозова, в текущем году мэрия получила первое судебное решение о взыскании ста тысяч рублей с организации-нарушителя за парковку одного средства индивидуальной мобильности.
Эти средства поступили в бюджет города. В настоящее время в судах находятся ещё 22 дела на сумму около 2,2 млн рублей.