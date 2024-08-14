Мэрия Новосибирска подала 23 иска по незаконным парковкам электросамокатов

По словам начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Александра Морозова, в текущем году мэрия получила первое судебное решение о взыскании ста тысяч рублей с организации-нарушителя за парковку одного средства индивидуальной мобильности.