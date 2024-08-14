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Мэрия Новосибирска подала 23 иска по незаконным парковкам электросамокатов

С начала 2024 года мэрия Новосибирска подала 23 судебных иска по фактам незаконной парковки электросамокатов на территории города.

Источник: мэрия Новосибирска

Как сообщает пресс-центр городской администрации, в прошлом году было выявлено 20 несанкционированных парковок, а в этом — уже 23.

По словам начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Александра Морозова, в текущем году мэрия получила первое судебное решение о взыскании ста тысяч рублей с организации-нарушителя за парковку одного средства индивидуальной мобильности.

Эти средства поступили в бюджет города. В настоящее время в судах находятся ещё 22 дела на сумму около 2,2 млн рублей.