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Эмбарго на экспорт бензина из России продлено до конца года

Российское правительство до конца 2024 года продлило запрет на экспорт бензина из страны.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Правительство России приняло решение продлить эмбарго на экспорт бензина до конца 2024 года, об этом сообщается на сайте кабмина.

«Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах», — говорится в сообщении.

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 декабря.

Российское правительство с 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж (кроме стран ЕАЭС), но в конце мая его временно сняли. Эмбарго возобновилось с 1 августа.

Запрет на экспорт не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Он также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС.

При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива сейчас не требуется, говорил в конце июля первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

экономика
топливо