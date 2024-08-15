Ночь в отеле

По данным «Ъ-Прикамье», на недавнем заседании совета проекту ижевского девелопера UDS Group на один год продлили действие статуса «приоритетный инвестиционный». Завершить проект ижевский холдинг теперь должен в 2027 году. Кроме того, на 197 млн руб. выросла стоимость стройки — общий бюджет проекта составит теперь 2,521 млрд руб.
Структура UDS Group Алексея Чулкина — ООО «Аквавита» — возводит на месте ДК «Телта» гостиничный комплекс с административными и торговыми объектами. Ранее компания планировала запустить отель на ул. Окулова, 14, в I квартале 2024 года. Сейчас первый этап строительства комплекса (12,7 тыс. кв. м), включающий гостиницу, апартаменты, ресторан и наземный паркинг, продлится на девять месяцев дольше — до 2025 года. Второй этап проекта — деловой центр (29,5 тыс. кв. м) — включает офисное и ритейл-пространство, конференц-залы, SPA-комплекс, подземный паркинг. Сроки возведения второго этапа увеличатся на 12 месяцев — до 2027 года.
В региональном Агентстве инвестиционного развития, курирующем проект «Аквавиты», «Ъ-Прикамье» сообщили, что сроки возведения гостиничного комплекса выросли в связи с тем, что организация намерена «увеличить качество объекта». Компания «Аквавита» ведет строительство комплекса с гостиницей в соответствии с дорожной картой, подчеркнули в пресс-службе UDS Group. «Девелопер педантично подходит к выбору партнеров и подрядчиков: в связи с этим, чтобы гарантировать высокий уровень сервиса и управления объектами, для улучшения бизнес-наполнения комплекса, а также в связи с удорожанием материалов и оборудования стоимость проекта была скорректирована», — пояснили в UDS Group.
По словам пресс-службы группы, сейчас близится к завершению строительство первого этапа комплекса на Окулова, 14, включающего в себя первую башню объекта и стилобат (общий цоколь, объединяющий несколько зданий).
В 2019 году, в момент присвоения краевыми властями статуса «приоритетный инвестиционный» проекту гостиничного комплекса на ул. Окулова, 14, вложения в него оценивались в 1,5 млрд руб. В состав комплекса будет входить четырехзвездочный отель на 130 номеров, оператором которого анонсирована международная сеть Hilton, а также конференц-залы, фитнес-центр, офисы, коворкинг, зона ритейла, гастромаркет и два ресторана. Одним из них станет видовой ресторан на 15-м, самом верхнем этаже комплекса. Заведение запустит известный ресторатор с итальянскими корнями Уиллиам Ламберти.
Параллельно с гостиничным комплексом «Аквавиты» в Перми строятся еще два отеля. Это пятизвездочная гостиница Radisson, которая входит в состав МФЦ «Эспланада» и возводится на углу улиц Попова и Монастырской компанией «Проспект Пермь». Кроме того, на ул. Окулова, 4, ведется реконструкция бывшего здания ВКИУ в четырехзвездочный отель, управлять которым станет сеть Azimut.
По мнению представителя управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Perm, Apri City, Apri Polet) Сергея Сташкова, увеличение сроков строительства и бюджета для проекта гостиницы по ул. Окулова, 14, вполне ожидаемо. «На этапе входа в проект отеля его инициаторы часто недооценивают временные ресурсы и стоимость строительства. Возведение гостиниц — намного более сложные проекты по сравнению с жилищным строительством», — говорит господин Сташков. Если девелопер сохранит темпы строительства и не будет иметь проблем с финансированием, разрешительной документацией, будущим оператором и прочим, то через год отель может открыться. «Динамика строительства объекта неплохая, но этот год будет сложным для инвестора. В мире и в отрасли могут произойти ключевые события, влияющие на темпы работ. Девелопер будет заниматься отделкой и комплектовкой объекта — это очень большая и кропотливая работа в отельном бизнесе», — поделился Сергей Сташков.
Эксперт полагает, что гостиница на месте ДК «Телта» найдет свой рынок, несмотря на то что нехватка отелей в Перми ощущается только во время проведения в городе значимых событий российского масштаба. «В гостинице будут новые, современные номера, хорошая локация. В Перми насчитывается примерно 1,5−1,7 тыс. качественных номеров, поэтому запуск 130 дополнительных номеров в новой гостинице глобально рынок не изменит, хотя и заберет какую-то долю у действующих игроков», — подчеркнул собеседник.
Гендиректор УК «Труменс групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова считает, что если девелопер решил увеличить сроки строительства комплекса, значит для этого действительно существует производственная необходимость. «Увеличение сроков реализации проекта всегда связано с изменением его финансовых показателей, но не всегда со знаком минус. Вполне допускаю, что вносимые в проект корректировки в будущем принесут проекту дополнительные выгоды», — отметила гендиректор УК «Труменс групп».