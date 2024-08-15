Ночь в отеле

По мнению представителя управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Perm, Apri City, Apri Polet) Сергея Сташкова, увеличение сроков строительства и бюджета для проекта гостиницы по ул. Окулова, 14, вполне ожидаемо. «На этапе входа в проект оте­ля его инициаторы часто недооценивают временные ресурсы и стоимость строительства. Возведение гостиниц — намного более сложные проекты по сравнению с жилищным строительством», — говорит господин Сташков. Если девелопер сохранит темпы строительства и не будет иметь проблем с финансированием, разрешительной документацией, будущим оператором и прочим, то через год отель может открыться. «Динамика строительства объекта неплохая, но этот год будет сложным для инвестора. В мире и в отрасли могут произойти ключевые события, влияющие на темпы работ. Девелопер будет заниматься отделкой и комплектовкой объекта — это очень большая и кропотливая работа в отельном бизнесе», — поделился Сергей Сташков.