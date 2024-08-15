В «хорошие времена» и урожаи резко падают из-за отсутствия средств, и продавать невыгодно: Почему выращивание пшеницы в Молдове из выгодного бизнеса превращается в лотерею

— В этом году урожай пшеницы у нас составил примерно 2−2,5 тонны на гектар. Но у нас были и хорошие годы, рассказывает председатель колхоза «Победа» Николай Драган (село Копчак, р-н Чадыр-Лунга). — На юге цена на зерновые немного выше, это связано с логистическими цепочками и близостью порта Джурджулешть. Сейчас цена 3400−3500 леев за тонну продовольственной пшеницы, и до 3300 достигает фураж. Но поскольку уровень урожая на юге ниже, его себестоимость выше. Мне сложно говорить за все фермерские хозяйства. У нас свои семена, мы традиционно их выращиваем уже много лет — завозим семена супер-элиту одесской селекции. В этом году мы внесли ограниченное количество удобрений. Кстати, перебор с удобрениями при засухе даёт отрицательный эффект. В начале сезона агроном не может угадать, какой будет погода. Играет роль способ сева — по вспаханному полю или по стерне и много других факторов. Всё это сказывается на себестоимости. Большую часть урожая мы уже продали. На хранении остаётся только семенной фонд.