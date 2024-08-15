В «хорошие времена» и урожаи резко падают из-за отсутствия средств, и продавать невыгодно: Почему выращивание пшеницы в Молдове из выгодного бизнеса превращается в лотерею

По оценке специалистов, в первом полугодии 2024 года средняя экспортная цена тонны пшеницы из Молдовы достигла минимума за последние 4 года — 3390 леев. Она упала на 26% по сравнению с январём-июнем 2023 года.
При этом экспорт пшеницы в первой половине 2024 года вырос на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это из-за того, что производители ожидали очень хорошего урожая зерновых в этом году, полагаясь на благоприятные погодные условия. Однако, согласно текущим прогнозам, урожай будет значительно ниже — до 1 млн тонн.
— Мы немного подождём, возможно сформируется новая цена и она будет выше, — говорит Георгий Стрельчук. — Может будет цена и 3500, и 3700. Хочется быть оптимистами. В этом году в нашем хозяйстве средний урожай пшеницы составил примерно 3,4 тонны с гектара. Для погодных условий этого сезона, это реальная цифра. К примеру, в 2021 году, мы собрали 4,7 тонны. Хотя мы получали урожай и до 5−6 тонн с гектара. Конечно, себестоимость тогда была ниже. В прошлом году мы продали пшеницу в среднем по 2,8 лея за кг. Убыток составил 3,5 млн леев.
Фермеры нередко пытаются придержать урожай, в надежде на то, что цены повысятся, но их надежды оправдываются не всегда. Здесь как в лотерее. И, конечно, весомо влияние внешнего рынка. Мы находимся в бассейне Черного моря, где цену формируют Россия и Украина, где дешевле удобрения, защитные материалы, да и топливо. Так что молдавским фермерам конкурировать очень сложно, и это ещё мягко сказано.
Но долго держать урожай в закромах хлеборобы тоже не могут. Осенью опять надо пахать землю и сеять озимые, а на это нужны деньги.
Однако если центр и север Молдовы дожди ещё жаловали, юг долгое время оставался совсем сухим. Осадки, конечно, были, но не в то время, когда они были нужны.
— В этом году урожай пшеницы у нас составил примерно 2−2,5 тонны на гектар. Но у нас были и хорошие годы, рассказывает председатель колхоза «Победа» Николай Драган (село Копчак, р-н Чадыр-Лунга). — На юге цена на зерновые немного выше, это связано с логистическими цепочками и близостью порта Джурджулешть. Сейчас цена 3400−3500 леев за тонну продовольственной пшеницы, и до 3300 достигает фураж. Но поскольку уровень урожая на юге ниже, его себестоимость выше. Мне сложно говорить за все фермерские хозяйства. У нас свои семена, мы традиционно их выращиваем уже много лет — завозим семена супер-элиту одесской селекции. В этом году мы внесли ограниченное количество удобрений. Кстати, перебор с удобрениями при засухе даёт отрицательный эффект. В начале сезона агроном не может угадать, какой будет погода. Играет роль способ сева — по вспаханному полю или по стерне и много других факторов. Всё это сказывается на себестоимости. Большую часть урожая мы уже продали. На хранении остаётся только семенной фонд.
По рассказам Николая Драгана, зной за неделю повалил подсолнечник и кукурузу, которая достигла чуть ли не двух метров. Потери составляют 70−90%. Есть вопросы по другим культурам. Из года в год становится всё сложнее.
Однако правительство Молдовы нашло самый простой вариант решения вопроса, который недавно озвучил премьер-министр Дорин Речан.
В общем и целом, власть нацелена откреститься от неудобных регионов. Правительство Молдовы намерено отказаться от субсидирования аграриев, выращивающих продукцию в условиях недостатка ирригации.
Ирригация возможна там, где есть водные ресурсы, об этом премьер должен знать. А с этим в Молдове большие проблемы. Скоро пить нечего будет, не то что поля орошать. Артезианские скважины — тоже не выход. Во-первых, начиная с центра Молдовы и вплоть до севера, воды слишком насыщены солями и минералами, что пагубно сказывается на состоянии почв. Во-вторых, таким образом, мы быстро используем и подземные воды. И что тогда?
Пусть правительство сначала представит план строительства ирригационных систем, если такой вариант возможен, а потом прессует фермеров. Фантомная идея поставлять воду из Румынии, которая прозвучала из уст одного из депутатов PAS, никакой критики не выдерживает. «Европа нам поможет», в данном случае звучит, как суперидея шизофреника.
Что касается смены культивируемой продукции — звучит не лучше. На данный момент правительство предложило — коноплю и сорго. Уважающие себя фермеры заявили, что наркотики они выращивать не будут ни за какие деньги. С сорго тоже есть свои вопросы.
К примеру, в том же колхозе «Победа» сорго уже культивируется. В прошлом году посеяли 27 гектаров, в этом году уже 77 гектаров. Можно и больше. Но куда девать продукцию? В настоящее время она идёт только на корм скоту. Ладно, в колхозе есть животноводческая ферма, а что будут делать с сорго другие сельхозпроизводители?
Сажать виноградники нет смысла — это производство требует максимальных финансовых и человеческих ресурсов, но в итоге — грош им цена. В Россию и СНГ отправить виноград сложно, Европе не надо, своего хватает.
По сути, самый сложный в климатическом плане регион — это юг Молдовы, большую часть которого занимает Гагаузия. Если Речан, озвучив своё мнение, предполагал отсечь от финансирования аграриев Гагаузии, ему придётся сказать горькую правду и фермерам других южных районов.