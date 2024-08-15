Нацбанк Беларуси повысил курс евро и снизил курс доллара на 15 августа 2024

В Национальном банке Беларуси обновили курс доллара, курс евро и курс российского рубля, назвав новые значения на 15 августа 2024, четверг. Курс доллара снизился, а евро и российский рубль выросли в четверг.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 15 августа, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2100 белорусского рубля, 1 евро — 3,5380 BYN, 100 российских рублей — 3,5003 белорусского рубля.
Таким образом, Нацбанк изменил значения трех основных валют в Беларуси. В сравнении с курсами, актуальными на среду, 14 августа, курс доллара на четверг, 15 августа, несколько снижен, курс евро и российского рубля, напротив, увеличены.
В итоге валютные значения на 15 августа, четверг, претерпели следующие корректировки: курс 1 доллара США потерял 0,0169 белрубля, 1 евро потяжелел 0,0143 белрубля, а 100 российских рублей прибавили 0,0027 белорусского рубля.