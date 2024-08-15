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В Новосибирске прошли торги за здание завода «Лиотех»: продано за рекордную сумму

Новым собственником объекта стало ООО «Октябрьское».

Источник: Freepik

На состоявшихся торгах здание завода «Лиотех» в Новосибирской области было продано по рекордной цене — 1,7 миллиарда рублей. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), новым собственником объекта стало ООО «Октябрьское».

Основным видом деятельности компании «Октябрьское» является управление недвижимым имуществом. В 2021 году компания получила чистую прибыль в размере 323,2 миллиона рублей.

Ранее завод «Лиотех» был единственным в стране предприятием, производившим литий-ионные аккумуляторы.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Испании выставили на торги таунхаус новосибирского бизнесмена.

недвижимость