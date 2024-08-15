В Новосибирске прошли торги за здание завода «Лиотех»: продано за рекордную сумму

На состоявшихся торгах здание завода «Лиотех» в Новосибирской области было продано по рекордной цене — 1,7 миллиарда рублей. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), новым собственником объекта стало ООО «Октябрьское».