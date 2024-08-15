Хабаровские производители мороженого переходят на фермерское молоко

— Сейчас его предприятие выпускает более 30 наименований сладкого лакомства. Среди них мороженое с беконом, имбирем, овощами, грибами, ламинарией, соком пихты, клеточным соком лимонника и даже соломкой кальмара. Мощность предприятия — до 500 тонн в год, — рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края. Предприниматель планирует возобновить экспортные поставки мороженого в Китай. Он уже дважды за этот год представлял свою продукцию на выставках в КНР. — Фермерское молоко используется на перерабатывающих предприятиях, которые выпускают молочную, кисломолочную продукцию, сыры, мороженое. В переработку идет 100% произведенного сырого молока. Сейчас используется до 30% мощностей, наши предприятия могут перерабатывать больше, — отметила начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза Светлана Абдалова.