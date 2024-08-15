Известного застройщика обвинили в мошенничестве

По версии следствия, жилой комплекс не был надлежащим образом подключён к электрическим сетям. Дом на проспекте 100-летия Владивостока, 163, должен был быть подключён к железнодорожным сетям. Однако этого не произошло. Здание подключили по временной схеме. В феврале нынешнего года сети не выдержали. Отопление в доме предусмотрено только электрическое, централизованный подвод горячей воды и отопления здесь не предусмотрено. В февральские холода заселившиеся в ЖК «Академгородок» люди выкрутили обогреватели на максимум. Это и привело к аварии, которая вскрыла важные проблемы новостройки.