Известного застройщика обвинили в мошенничестве

Квартиры без света.
Речь идёт о жилом комплексе «Академгородок» на проспекте 100-летия Владивостока, 163. Дом возвели в 2022-м году в лесном массиве рядом с Тихоокеанским институтом биоорганической химии и Дальневосточным окружным медицинским центром Федерального медико-биологического агентства — медучреждение известно старожилам приморской столицы как Дальневосточная бассейновая больница или больница водников.
Следственный комитет Приморья задержал генерального директора ООО «Стройзаказ» Олега Пикалова. При строительстве ЖК компания выступала в качестве застройщика.
Следователи подозревают Пикалова в мошенничестве при продаже квартир в новостройке. Как говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Приморскому краю, подозреваемый продавал гражданам недвижимость, «достоверно зная, что дом был сдан в эксплуатацию обманным путём».
По версии следствия, жилой комплекс не был надлежащим образом подключён к электрическим сетям. Дом на проспекте 100-летия Владивостока, 163, должен был быть подключён к железнодорожным сетям. Однако этого не произошло. Здание подключили по временной схеме. В феврале нынешнего года сети не выдержали. Отопление в доме предусмотрено только электрическое, централизованный подвод горячей воды и отопления здесь не предусмотрено. В февральские холода заселившиеся в ЖК «Академгородок» люди выкрутили обогреватели на максимум. Это и привело к аварии, которая вскрыла важные проблемы новостройки.
Авария высветила беды.
Жилой комплекс запитали от дизель-генератора. Это позволило вернуть свет и дома в квартиры.
Отключения продолжались регулярно, генератор не рассчитан на работу в круглосуточном режиме. К тому же мощности его было недостаточно.
Всего с апреля 2022 по март 2024 года в жилом комплексе компания-застройщик продала более 100 квартир, 80 парковочных машиномест с 2 офисных помещений. По версии следствия, общая сумма продаж превысила 467 миллионов рублей. Продажу недвижимости в здании, сданном в эксплуатацию с нарушениями, следователи расценили как мошенничество.
Вместе с директором ООО «Стройзаказ» Олегом Пикаловым следователи задержали и главного инженера компании Виктора Дулицкого. Его подозревают в пособничестве мошенничеству.
В сообщении регионального управления Следственного комитета отмечается, что оперативно сопровождение по этому делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
Олег Пикалов человек во Владивостоке известный. В числе проектов, которые реализованы им, называют строительство торгового центра «Черёмушки» и бизнес-центра City Hall.
Системная проблема.
Район Академгородка и Чайки пользуется повышенным внимание у застройщиков. Его делают привлекательными сочетание леса и моря, а также близость к транспортным артериям — без пробок добраться отсюда до центра города можно за 15 минут.
Застройщик ЖК «Академгородок» — компания «Стройзаказ», получил разрешение на строительство жилого комплекса в октября 2017 года. В марте 2017 года приступили к возведению дома.
Согласно проекту, кроме жилых квартир в доме располагались подземная парковка и офисные помещения. Всего же в 29-этажное здание рассчитано на 450 квартир, при этом на подземном паркинге было оборудовано 157 машиномест.
Те, что приобрёл там квартиры, до февральской аварии радовались панорамным окнам от пола до потока и замечательным видам на море. Вместе с тем, они отмечали, что с приходом холодов в здании перемерзает вода в трубах, в том числе канализация. Холодно было и в квартирах — два маленьких конвектора от застройщика не очень хорошо справлялись с задачей поддерживать в помещениях комфортную температуру.
Кого разморозят в следующий раз?
Электрическое отопление вместо центрального практикуется в большинстве новостроек приморской столицы. Такое решение существенно удешевляет строительство. Не нужно проводить трубы и делать технологическое присоединение к городским тепловым сетям. Но оно же предъявляет гораздо более жёсткие требования к энергоснабжению дома.
По нормативам жилые дома должны быть запитаны как минимум от двух линий энергоснабжения, чтобы авария на одной из них не оставила без света дом. В этом случае энергетики оперативно переключают источник электричества. Это позволяет не разморозить дом. Проблема в том, что во многих случаях этот требование не соблюдается.
Как был подписан акт приёмки энергопринимающей установки ЖК «Академический», сейчас разбираются следователи. В мае Следком возбудил уголовное дело в отношении сотрудников дальневосточного управления Росхехнадзора.
Старшего инспектора этого ведомства подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, женщина подготовила и подписала акт осмотра энергопринимающей установки при отсутствии должного технологического присоединения ЖК «Академгородок» к постоянной схеме электроснабжения.
Ещё одного сотрудника Ростехнадзора. Его подозревают в получении взятки от другого застройщика за оформление разрешения на допуск к эксплуатации энергопринимающих установок новостроек.
Проблемы с энергоснабжением наблюдаются во многих новостройках приморской столицы. Специалисты уже прогнозируют, что осенью и зимой, когда жильцам потребуется больше электроэнергии для отопления, энергоаварии там могут стать постоянными.