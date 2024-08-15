Приморское бизнес-представительство зарегистрировано в Китае

Управление коммерции провинции Ляонин (КНР) официально зарегистрировало представительство Центра поддержки предпринимательства Приморского края в городе Даляне. Это позволит увеличить объемы экспорта и вывести на китайский рынок новые компании из Приморья.
Как отметили в региональном министерстве экономического развития, деятельность представительства де-юре направлена на представление торговых интересов Приморья, продвижение экспортного потенциала, инвестиционное сотрудничество, а также консалтинг в области торговых отношений двух стран.
По словам министра экономического развития края Андрея Блохина, работа с представительством помогает приморскому бизнесу лучше понять торговую политику и существующие налоговые, таможенные преференции, а в результате — более эффективно осуществлять бизнес.
По итогам работы представительства в Даляне, в первом полугодии подписано три экспортных контракта на сумму 690 тысяч долларов, семь соглашений о намерениях с крупнейшими торговыми компаниями на сумму 1,2 миллиарда рублей, а также три соглашения о стратегическом партнерстве с государственными организациями.
Вместе с тем заключено соглашение между крупным трейдером Даляня и компанией из Владивостока о предоставлении торговой площадки, на которой будет представлена расширенная линейка товаров приморских производителей и организована выставка и продажа их продукции.
Как уточнил заместитель директора приморского Центра «Мой бизнес» Леонид Канин, это пространство создается для продвижения приморской продукции в Китае и будет работать на постоянной основе.
— В этом году региональный Центр поддержки экспорта планирует реализовать региональную программу, которая поможет нашим экспортерам транспортировать свою продукцию в бондовые зоны китайских провинций Хэйлунцзян и Ляонин. Это значит, что предприниматели смогут возместить расходы на транспортировку своих товаров, — подчеркнул Леонид Канин.
Напомним, в Приморье помощью компаниям в выходе на международные рынки, содействием в получении мер поддержки для экспортеров, организацией участия в международных выставках занимается Центр поддержки экспорта Приморского края, который работает по национальным проектам «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».