Приморское бизнес-представительство зарегистрировано в Китае

По словам министра экономического развития края Андрея Блохина, работа с представительством помогает приморскому бизнесу лучше понять торговую политику и существующие налоговые, таможенные преференции, а в результате — более эффективно осуществлять бизнес.



По итогам работы представительства в Даляне, в первом полугодии подписано три экспортных контракта на сумму 690 тысяч долларов, семь соглашений о намерениях с крупнейшими торговыми компаниями на сумму 1,2 миллиарда рублей, а также три соглашения о стратегическом партнерстве с государственными организациями.



Вместе с тем заключено соглашение между крупным трейдером Даляня и компанией из Владивостока о предоставлении торговой площадки, на которой будет представлена расширенная линейка товаров приморских производителей и организована выставка и продажа их продукции.



Как уточнил заместитель директора приморского Центра «Мой бизнес» Леонид Канин, это пространство создается для продвижения приморской продукции в Китае и будет работать на постоянной основе.