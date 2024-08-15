Могут ли списать кредиты казахстанцам из-за срока давности, рассказали аналитики

«Фактически срок исковой давности поможет “списать” кредит, только если банк или МФО просто забыли об этом займе на 5 лет (или коллекторы — на 3 года). Однако на деле уведомление о просрочке поступает в течение первых 20 дней с момента пропуска оплаты (а порой и прямо на следующий день), а дальше при попытке “залечь на дно” фининституты не выжидают у моря погоды — следуют санкции. Ну и наконец, истечение срока давности лишает кредитора права взыскивать задолженность в судебном порядке, но вот сам по себе долг никуда не девается — продолжает рушить кредитную историю, например».