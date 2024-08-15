Дорожные работы ведутся на улице Энтузиастов в Хабаровске

На улице Энтузиастов в Хабаровске ремонтируют участок от улицы Горького до улицы Жуковского в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Площадь нового дорожного покрытия составит более 5,2 тысячи квадратных метров, тротуаров — более 1,8 тысячи квадратных метров. Ведутся работы по укладке лотков для водоотведения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".