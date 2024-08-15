Дорожные работы ведутся на улице Энтузиастов в Хабаровске

На улице Энтузиастов в Хабаровске ремонтируют участок от улицы Горького до улицы Жуковского в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Площадь нового дорожного покрытия составит более 5,2 тысячи квадратных метров, тротуаров — более 1,8 тысячи квадратных метров. Ведутся работы по укладке лотков для водоотведения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На участке от Жуковского до Ломоносова трудятся более 25 рабочих и задействовано 11 единиц техники. Завершение этого этапа запланировано на 1 сентября.
Работы на участке от Ломоносова до Серова отложены из-за аварийно-восстановительных работ МУП «Водоканал», поэтому рабочие перейдут на участок от Серова до Горького. Дорогу планируют завершить не позднее 30 октября.
«Жители района обратились к врио губернатора Дмитрию Демешину с просьбой отремонтировать этот участок дороги. В ответ глава региона поручил мэру Хабаровска Сергею Кравчуку контролировать ход ремонта. Помимо укладки двух слоев асфальта, предусмотрен ремонт тротуара и бордюрного камня. Общая стоимость работ 54 миллиона рублей», — рассказал главный специалист управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска Кирилл Логачев.