Владелец ГК «Стрижи» проиграл суд «о ложном доносе» бывшему партнёру из Новосибирска

Арбитраж Новосибирской области 13 августа отказался удовлетворить иск ООО СЗ «Вейкпарк» к девелоперу Илье Полякову. Специализированный застройщик и его генеральный директор Игорь Белокобыльский не смогли доказать вред деловой репутации от публичных заявлений бывшего партнёра.
Поводом для иска послужила реакция Полякова на арест депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева 30 мая по подозрению в получении взятки в 3 миллиона рублей. Девелопер заявил, что за преследованием Украинцева стоит Белокобыльский.
— Считаю, что уголовное дело в отношении Украинцева возбуждено на основе ложного доноса со стороны моего бывшего партнёра по ГК «Стрижи» Игоря Белокобыльского, стремящегося, таким образом, получить необоснованные преимущества в конкурентной борьбе, — написал тогда в своем Telegram-канале Илья Поляков.
Решением арбитража Поляков оказался доволен, о чем рассказал в своем телеграм-канале.
Игорь Белокобыльский не стал разговаривать с журналистом «Прецедента»: он завершил интервью, как только речь зашла о суде с Поляковым.
У сторон есть возможность обжаловать решение суда: в законную силу оно не вступило.
Напомним, что в июле 2022 года владельцы ГК «Стрижи» Илья Поляков и Игорь Белокобыльский официально объявили о завершении совместного бизнес-партнерства. Оба остались девелоперами, но стали конкурентами. Более подробно ознакомиться с этой историей можно, перейдя по этой ссылке.
Виктор Бобровников.