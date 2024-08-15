Владелец ГК «Стрижи» проиграл суд «о ложном доносе» бывшему партнёру из Новосибирска

Напомним, что в июле 2022 года владельцы ГК «Стрижи» Илья Поляков и Игорь Белокобыльский официально объявили о завершении совместного бизнес-партнерства. Оба остались девелоперами, но стали конкурентами. Более подробно ознакомиться с этой историей можно, перейдя по этой ссылке.