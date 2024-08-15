КСП: две новые школы в Волгограде и области строились с нарушениями

Напомним, школа на 1000 мест в Дзержинском районе Волгограда, на строительство которой было потрачено более 1 миллиарда рублей, откроет свои двери перед учениками уже буквально через полмесяца. Образовательное учреждение в Михайловке функционирует уже с прошлого учебного года. На возведение этой школы было потрачено 465 миллионов рублей.