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В Омске хотят построить центр серфинга: нашелся инвестор

ОМСК, 15 августа, ФедералПресс. В Омске собираются построить городской центр серфинга. С подобной инициативой выступил инвестор из Москвы. Об этом на своей странице в телеграм-канале сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Источник: Reuters

«Идея интересная, и уверен, что проект оценят омичи и гости нашего региона. Согласно плану, центр сможет принимать до 70 тысяч человек в год», — сообщил губернатор.

По словам Виталия Хоценко, инвестиции в новый проект оцениваются до 450 миллионов рублей. Кроме того благодаря новому центру в Омске, появятся новые рабочие места с с достойной заработной платой.

«Поставил инвестиционному комитету задачу сопровождать этот проект», — резюмировал губернатор.

Напомним, какие зимние виды спорта, по мнению губернатора региона, станут опорными для Омской области.

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