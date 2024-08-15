В Омске хотят построить центр серфинга: нашелся инвестор

«Идея интересная, и уверен, что проект оценят омичи и гости нашего региона. Согласно плану, центр сможет принимать до 70 тысяч человек в год», — сообщил губернатор.
По словам Виталия Хоценко, инвестиции в новый проект оцениваются до 450 миллионов рублей. Кроме того благодаря новому центру в Омске, появятся новые рабочие места с с достойной заработной платой.
«Поставил инвестиционному комитету задачу сопровождать этот проект», — резюмировал губернатор.
Напомним, какие зимние виды спорта, по мнению губернатора региона, станут опорными для Омской области.