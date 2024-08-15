Роспотребнадзор закрыл два кафе сети «Шеф кебаб» в Петербурге

На дверях одного из кафе висит объявление, что оно не работает по технической причине. На дверях второго — объявление Роспотребнадзора, что дверь опечатана главным специалистом-экспертом ведомства. В Роспотребнадзоре изданию сообщили, что прокуратура Петроградского района проводит проверку кафе, расположенного по адресу Малая Посадская улица, 13, литера Б.