Беларусь возобновила поставки бензина в Россию на фоне роста цен на топливо

Эксперты связывают наращивание экспорта бензина из Беларуси с «комфортным уровнем оптовых цен» в России. Бензин торгуется с премией 13 тыс. российских рублей за тонну (примерно $142) к уровню экспортной альтернативы российских НПЗ (с учетом выплат в адрес НПЗ по демпферу). Кроме того, сейчас котировки бензина близки к максимальным значениям в этом году.