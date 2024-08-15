Беларусь возобновила поставки бензина в Россию на фоне роста цен на топливо

За сутки Беларусь отгружает в Россию 300−600 тонн бензина марки АИ-95 и 180 тонн АИ-100. До этого в последний раз Беларусь поставляла топливо на соседний рынок в июле.
Поставки бензина в Россию из Беларуси не являются постоянными. Например, в июне по железной дороге они составили 32,7 тыс. тонн дизтоплива и 8,7 тыс. тонн бензина, еще 231,4 тыс. тонн привезли через балтийский порт в Усть-Луге. В мае было отгружено 9,9 тыс. тонн бензина.
Эксперты связывают наращивание экспорта бензина из Беларуси с «комфортным уровнем оптовых цен» в России. Бензин торгуется с премией 13 тыс. российских рублей за тонну (примерно $142) к уровню экспортной альтернативы российских НПЗ (с учетом выплат в адрес НПЗ по демпферу). Кроме того, сейчас котировки бензина близки к максимальным значениям в этом году.
С 2022 года Беларусь поставляет топливо на российскую биржу через посредника — «Промсырьеимпорт».