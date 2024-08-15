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В июле цена квадратного метра в Минске установила максимум за 10 лет

В июле квадратный метр в столице подорожал на 1,9% и сейчас стоит $1534. Рост цен после небольшого снижения в июне произошел практически по всем типам квартир и установил новый максимум за 10 лет, к таким выводам пришел Realt.by на основе аналитики по сделкам.

Источник: РИА "Новости"

Также в июле был установлен очередной рекорд по количеству сделок: по предварительным данным, было продано 1822 квартиры — это на 0,5% больше, чем в июне, и на 11% больше, чем год назад.

Эксперты Realt.by полагают, что такая динамика сохранится до конца года.

Традиционно самыми популярными были сделки с «однушками» — на них пришлось 43% заключенных договоров. Средняя цена таких квартир в Минске составила $58 тыс. Средняя цена метра в 1-комнтаных квартирах выросла на 2% — до $1635.

Упали в цене — на 3,9% — только «квадраты» в 4-комнатных квартирах ($1271). При этом средняя цена таких квартир составила $95 тыс.

«Двушки» продавались в среднем за $67 тыс., «трешки» — за 84,5 тыс.

Среди районов самыми популярными для сделок были Октябрьский и Фрунзенский.

недвижимость