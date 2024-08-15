Чеки «Жилье» проиндексировали в Минске

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Именные приватизационные чеки «Жилье» проиндексировали в белорусской столице, соответствующее решение Мингорисполкома № 3059 от 8 августа опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
Последний раз чеки индексировали в мае этого года, тогда их стоимость ощутимо повысилась, а именно на 15% до 36,603 белорусских рубля.
Сейчас городские власти установили цену одного чека в размере 39,972 белорусских рубля. Таким образом, его стоимость в этот раз увеличилась еще на 9,2%.
Новая цена именных приватизационных чеков «Жилье» начинает действовать в Минске после официального опубликования документа.
Чеки «Жилье»
Начисление жилищных квот и выдача чеков в стране производилась местными властями в течение семи лет — с 1992 по 1999 год. Они имели номинал сто, пятьсот, тысяча, три и пять тысяч рублей. После деноминации 1994 года номиналы были уменьшены в 10 раз.
В 2005 году был подписан Декрет № 6 «Об упорядочении обращения и использования именных приватизационных чеков “Жилье”. До 1 января 2007 года необходимо было перерегистрировать ценные бумаги в “Беларусбанке”. После этого их выдачу прекратили.
Индекс роста стоимости чеков в каждом регионе может устанавливаться свой. Он рассчитывается на основании статистики о средней цене одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося с господдержкой по сравнению со стоимостью его строительства по состоянию на 31 декабря 1991 года.
Чеки «Жилье» могут использовать белорусы и члены их семей, стоящие в очереди на жилье. Ими также можно оплатить паевой взнос в жилищном или жилищно-строительном кооперативе. Кроме того, с помощью чеков можно финансировать индивидуальное или коллективное жилищное строительство, реконструкцию одноквартирных, блокированных жилых домов и долевое участие в жилищном строительстве.
Помимо этого, чеки позволяют купить жилье или же погасить кредит в банке с процентами за пользование ими и ссуду юридических лиц, которая была взята и использована для строительства или покупки жилья.