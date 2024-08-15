Цены на услуги ЖКХ в Прикамье выросли в июле на 10%

Лидерами по удорожанию стали услуги ЖКХ. Об этом сообщает Пермьстат.
В июле в Пермском крае произошло увеличение тарифов на коммунальные услуги (на 10,8%). В частности, обращение с ТКО подорожало на 9%, рост тарифов на горячую воду и отопление превысил 12%, водоснабжения и водоотведения — 14%. Стоимость услуг по снабжению электроэнергией выросла в пределах 9%.
В продовольственном секторе ощутимее всего подорожали картофель (+20,6%), капуста (+19,3%) и лук (+7,2%). В пределах одного процента увеличилась стоимость продукции общественного питания.
Среди непродовольственных товаров зафиксирован рост цен на новые легковые автомобили отечественного производства (на 0,1%) и на импортные подержанные автомобили (на 5). Вновь подорожало моторное топливо (на 2,2% за месяц, на 5,6% с начала года), более всего увеличилась стоимость бензина различных марок (на 2,1−2,6%).
Также в июле выросли цены на медицинские (на 0,5%) и экскурсионные услуги (на 1,6%), увеличились тарифы на аренду автомобилей (на 3,1%), услуги почтовой связи (на 3,8%), услуги бань (на 4,6%), санаторно-оздоровительные услуги (на 5,7%).
Одновременно в июле подешевел проезд в поездах дальнего следования (на 0,7%), услуги зарубежного туризма (на 6,3%) и гостиниц (на 6,3%), услуги банков (на 6,7%) и воздушного транспорта (на 12,9%).