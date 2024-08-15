Цены на услуги ЖКХ в Прикамье выросли в июле на 10%

Среди непродовольственных товаров зафиксирован рост цен на новые легковые автомобили отечественного производства (на 0,1%) и на импортные подержанные автомобили (на 5). Вновь подорожало моторное топливо (на 2,2% за месяц, на 5,6% с начала года), более всего увеличилась стоимость бензина различных марок (на 2,1−2,6%).