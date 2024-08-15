В Омске продают владельца вместе с Камергерским переулком

На одной из электронных площадок в минувший вторник, 13 августа 2024 года, появилась информация о грядущем аукционе по приобретению 100-процентной доли омской компании «Атриум». Прежде всего она известна развитием пространства, известного как «Камергерский переулок» в границах улицы Бударина. В аннотации к запланированной процедуре указано, что основным активом юридического лица с уставным капиталом в 10 тысяч рублей являются «нежилые помещения, здание и земельные участки в историческом центре города Омск» — на Ленина и Бударина. Также обращается внимание, что «здания, являющиеся памятником истории и культуры, получили новую жизнь, объединенные единой концепцией».