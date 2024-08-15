В Омске продают владельца вместе с Камергерским переулком

Собственно, в числе имущественных активов перечислены нежилое здание галереи по адресу Бударина, 3 В, несколько помещений в прилегающем к нему здании по Бударина, 3, 50-процентная доля в праве собственности на здание по Ленина, 13, а также 6 земельных участков под ними, которые можно использовать под размещение ресторанов, заведений общественного питания, выставочных залов, торговых и иных коммерческих объектов.
Причина продажи компании, начавшей развивать общественное пространство в 2005 году, неизвестна. На протяжении ряда лет в публичной отчетности ООО «Атриум» можно наблюдать стабильность: после некоторого закономерного «провисания» в финансовом плане в ковидном 2020 году фирма вернулась к показателям чистой прибыли свыше 10 миллионов рублей ежегодно (порядка 13,4 миллиона рублей по итогам 2023 года), также идентичными с 2020 года остаются данные о среднесписочной численности работников — 6 человек. Наконец, совладельцами компании долгие годы выступают Ирина Ковалева и Сергей Ильиченко, а должность руководителя более 10 лет закреплена за Владимиром Исаченко.
Начальная минимальная стоимость компании с перечисленными активами определена в 350 миллионов рублей. Торги намечены на октябрь 2024 года.