В Воронеже подготовят проект капремонта Вогрэсовского моста

Мэрия Воронежа утвердила сроки и предельный объем средств по муниципальному контракту на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта Вогрэсовского моста. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте городской администрации во вторник, 13 августа. Срок выполнения работ с учетом времени для размещения заказа установлен на 31 марта 2025 года. Будущему подрядчику готовы заплатить до 17,5 млн рублей.