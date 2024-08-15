В Воронеже подготовят проект капремонта Вогрэсовского моста

Мэрия Воронежа утвердила сроки и предельный объем средств по муниципальному контракту на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта Вогрэсовского моста. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте городской администрации во вторник, 13 августа. Срок выполнения работ с учетом времени для размещения заказа установлен на 31 марта 2025 года. Будущему подрядчику готовы заплатить до 17,5 млн рублей.
В состав работ включили:
- инженерные изыскания;
- разработку проектно-сметной документации (ПСД);
- проведение госэкспертизы результатов инженерных изысканий и ПСД.
Из бюджета города на оплату услуг подрядчика заложили 525 тыс. рублей, а все остальные средства предоставит областная казна.
Документ подписал временно исполняющий обязанности мэра Воронежа Сергей Петрин. На него же возложен контроль за исполнением распоряжения.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что до 25 апреля следующего года в регионе планируют провести капитальный ремонт автодорожного моста через реку Подгорная, который соединяет Калач и село Заброды. Цена вопроса составила 372,9 млн рублей.